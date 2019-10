Wouter Beke reageert voor het eerst op mogelijke opvolgers: “Compleet verrast door kandidatuur van Walter De Donder” Dirk Selis

19 oktober 2019

09u06 0 Leopoldsburg Terwijl Vlaams minister Wouter Beke in alle vroegte aanschuift in de pop-up bakkerij van Bakker Guy in Leopoldsburg, reageert hij voor het eerst op de vele kandidaten die op het voorzitterschap van de CD&V azen.

“Terwijl alle andere kandidaten al eens bij mij kwamen polsen over hun kansen, was de kandidatuur van Walter De Donder voor mij een complete verrassing. Nu, ik ken Walter als een goede burgemeester van Affligem, dus wie weet.”



“Voor wie ik ga stemmen? Ik ga stemmen. Maar de kans is niet onbestaand dat dat voor een Limburger zal zijn. Raf Terwingen maakt mijn inziens een goede kans”, besluit Beke.