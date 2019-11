Woonproject ‘Residentie Henriette’ ingehuldigd Birger Vandael

23 november 2019

20u13 0 Leopoldsburg Zaterdagmiddag omstreeks 14 uur werd het gloednieuwe woonproject “Residentie Henriette” in Leopoldsburg ingehuldigd. Daarbij werd ook de eerste deelwagen van Leopoldsburg onthuld.

De inhuldiging gebeurde door waarnemend burgemeester Marleen Kauffmann (CD&V) en schepen van ruimtelijke ordening Eric Coenen (sp.a), in aanwezigheid van de zaakvoerders, Philippe Lambregts en Sébastien François, van “Custombuild”. Na het gedeelte met een speech, werd een groot doek ontvouwd met daaronder een Renault ZOE. Deze wordt door de projectontwikkelaar ter beschikking gesteld van de gemeenschap en zal als eerste deelwagen in Leopoldsburg rondrijden. Het streefdoel is om op korte termijn een tweede deelwagen in te zetten.

“Samen leven en delen”

“We zijn zeer opgetogen over dit nieuwe groene project in Leopoldsburg. Het betreft een mooie, architecturale parel die het uitzicht in de buurt helemaal gaat optimaliseren”, vertelt Kauffmann. “Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid aan 38 gezinnen om zich te midden van een magnifiek natuurdomein in een fantastische woonomgeving te settelen. De deelwagen past prima binnen dit concept van samen leven en delen.”

De graafwerken starten in december van dit jaar. Vanaf januari vangen de funderingswerken in de kelder aan.