Werkstraf voor jonge oplichter KAR

31 december 2019

Een jongeman heeft van de strafrechter een werkstraf gekregen voor oplichtingspraktijken. Dominique K. stuurde phishing mails uit onder het vals voorwendsel dat de geadresseerden een nieuwe digipass konden aanvragen. Daarbij kon de oplichter de persoonlijke bankcode achterhalen van een slachtoffer in Leopoldsburg. In totaal schreef hij 4.500 euro over naar zijn eigen rekening. K. ontkende de feiten en beweerde dat hij op straat door een derde werd aangesproken om gelden over te schrijven. De rechter hechtte weinig geloof aan die versie omdat uit onderzoek bleek dat K. zelf de transacties verzorgde. “Hij vormde de noodzakelijke schakel in het oplichtingsmisdrijf”, noteerde de rechter. “Gezien zijn jeugdige leeftijd, blanco strafregister en gezien hij studeert en zijn verantwoordelijkheid opneemt, kan een werkstraf van 120 uren worden opgelegd om recidive te vermijden.”