Warmste Dorp blijft verweesd achter na de vele acties voor Seppe (6): kankerpatiëntje heeft de strijd verloren Dirk Selis

24 maart 2020

10u21 0 Leopoldsburg De zesjarige Seppe uit Heppen verloor zaterdagavond de strijd tegen een zeldzame kinderkanker. Zijn ouders en het hele dorp blijven verslagen achter. Seppebroden, kerstmarkten, kunstwerkjes, quizvragen, voetbaltornooien en zelfs een ingenieus piramidesysteem: niets was hen te veel om hun dorpsgenootje te helpen. Maar het heeft niet mogen zijn.

Seppe vocht tegen kanker en had immunotherapie nodig, met een prijskaartje van maar liefst 140.000 euro. De jongen leed aan een neuroblastoom, een zeldzame kinderkanker. Tot overmaat van ramp kreeg Seppe zijn dure therapie niet terugbetaald door het RIZIV. En dat besefte het jongetje zelf maar al te goed. “Ik ben al een jaar ziek en kan niet naar school”, zei Seppe in 2018. “Ik ben al veel in het ziekenhuis geweest, en de dokters zeggen dat er nog medicijnen zijn. Maar die kosten heel veel geld.”

Warmste Dorp van Vlaanderen

Heppen, een dorpje bij Leopoldsburg, sloeg de handen in elkaar. Het ‘Warmste Dorp van Vlaanderen’ slaagde in het onmogelijke. De werkgroep ‘Steun Seppe’ zamelde maar liefst 175.532 euro in. “We zijn een heel jaar in de weer geweest”, zei buurvrouw Nele Caerts, die als eerste de handen uit de mouwen stak, eind mei 2019. “Ondernemers bedachten een businessplan, bakkers verkochten Seppebroden, de schooljuf schakelde Bednet in, klasgenootjes braken hun spaarpotjes open, eetdagen werden op poten gezet, partijvoorzitters werden opgevorderd. We zijn werkelijk niets uit de weg gegaan en zijn dan ook fier op het resultaat. Met 175.532 euro gaan we los over de vooropgestelde 140.000 euro. Als Seppe nu maar beter wordt.” Maar dat werd Seppe helaas niet. De immuuntherapie sloeg niet aan.

Geen ‘innige deelneming’

“Onze Seppe is afgelopen zaterdagavond gestorven in onze armen, omringd door heel veel liefde”, zegt Seppe’s mama Sofie Quirijnen. “We zijn gebroken. We willen iedereen vragen om ons tijd, rust en privacy te geven om dit een plaats te geven. We willen iedereen nogmaals bedanken voor al jullie steun die we de afgelopen 2,5 jaar hebben ervaren. Stuur ons geen kaartjes met ‘veel sterkte’ of ‘innige deelneming’, maar laat ons weten wat jouw mooiste herinnering is aan onze Seppe. Bezorg ons tekeningen, foto’s, filmpjes, wensen,... van of voor onze Seppe. Op deze manier kunnen wij zijn twee broertjes later laten zien hoe fantastisch hij was.”

