Vrouw riskeert “minimumstraf” van vijf jaar na trap in kruis van agent Birger Vandael

15 januari 2020

11u52 12 Leopoldsburg Een 23-jarige vrouw uit Leopoldsburg riskeert een zware celstraf van vijf jaar voor geweld ten aanzien van twee agenten. Met een welgemikte trap raakte ze één van de slachtoffers in zijn edele delen. Er werd een celstraf gevorderd van vijf jaar.

De feiten speelden zich af op 1 juli 2018 in Leopoldsburg. De politie was die dag ter plaatse gekomen na een ruzie tussen de jonge vrouw en haar vriend. Het escaleerde al snel en de vrouw noemde de agenten “kutflikken”. Vervolgens ging ze fors aan een agent hangen, zodat diens schouder uit de kom raakte. Het slachtoffer hield een blijvende arbeidsongeschiktheid van twee jaar over. Daarenboven stampte de twintiger ook in het kruis van één van de agenten. Bovendien urineerde ze tijdens de interventie ook op twee verschillende plaatsen.

Geen schuldinzicht

De procureur vorderde naar eigen zeggen de minimumstraf voor slagen aan een persoon met een openbare hoedanigheid. Die bedraagt dus vijf jaar cel. Er wordt de vrouw een gebrek aan schuldinzicht aangewreven. “Van verzachtende omstandigheden is geen sprake”, klonk het streng.

“Het is die dag allemaal wat uit de hand gelopen, ik heb zeker wel respect voor de politie”, vertelde de beklaagde aan de rechter. Haar advocate sprak van racistisch gedrag bij de politie. “Ik verwijs hier niet graag naar, maar het is wel gebeurd. Mijn cliënte voelde zich vernederd en geïntimideerd.” De vrijspraak wordt gevraagd. Op 12 februari zal het vonnis worden uitgesproken.