Vrijwilligers in Leopoldsburg bedankt met plantje Birger Vandael

30 mei 2020

Het jaarlijkse bedankmoment van de gemeente Leopoldsburg voor alle vrijwilligers kon dit jaar omwille van het coronavirus niet plaatsvinden. Om de mensen toch te bedanken voor hun inzet heeft het gemeentebestuur 525 plantjes aangekocht. Die worden op dit moment allemaal van een kaartje voorzien en worden daarna bij de vrijwilligers thuis afgeleverd. Als plantje is er gekozen voor de kalanchoë die symbool staat voor volharding. Het coronavirus zelf heeft ook voor een golf van solidariteit gezorgd binnen de gemeente. 73 mensen hebben zich immers opgegeven om zich als vrijwilliger in te zetten om bijvoorbeeld boodschappen te doen, met de hond te gaan wandelen of om regelmatig met iemand te bellen. Ook deze mensen zullen een plantje mogen verwachten.