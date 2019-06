Vlaamse topartiesten, nieuwe XL band en gigantisch rolstoelpad op 20ste verjaardag Buitenbeenpop Birger Vandael

07 juni 2019

13u02 0 Leopoldsburg Dit jaar blaast Buitenbeenpop twintig kaarsjes uit! Het openluchtfestival voor personen met een beperking haalt op vrijdag 30 augustus opnieuw Vlaamse topartiesten als Christoff, Barbara Dex en Willy Sommers naar Leopoldsburg. Een rolstoelpad van 6.000 meter en audiodescriptie moet deze dag voor iedereen zo comfortabel mogelijk maken.

De Zegeplaats vormt eind augustus wederom het decor voor Buitenbeenpop. Tussen 9 en 16 uur zakken duizenden personen met een beperking samen met hun begeleiders vanuit heel Vlaanderen af naar Leopoldsburg. Vrijdag werd het festival voorgesteld in het bijzijn van peter Jelle Cleymans, die de presentatie van Buitenbeenpop op zich neemt. De zanger bracht zelf ook wat muziek, tot groot jolijt van de aanwezige ‘Buitenbeenpoppers’. Nieuw dit jaar op het podium is de XL band, die elke act van swingende livemuziek voorziet.

Snoezelruimte en randanimatie

Enkele klassiekers op het festival zijn uiteraard ook op deze verjaardagseditie weer van de partij. Denk maar aan de gezellige snoezelruimte waar je even tot rust kan komen. Om deze verjaardagseditie nog feestelijker te maken, kunnen festivalgangers zich naast de knotsgekke clowns Pi & Po en de swingende beats van Rock au vin, aan extra veel randanimatie verwachten. Tolken van Vlaamse Gebarentaal staan klaar om hun hulp aan te bieden. Voor festivalgangers die met het openbaar vervoer naar Buitenbeenpop komen, is er gratis vervoer voorzien vanaf het station in Leopoldsburg tot aan het festivalterrein.

Wil je graag komen meegenieten van deze buitengewone dag op vrijdag 30 augustus op de Zegeplaats in Leopoldsburg? Tickets kan je kopen bij het gemeentehuis, het cultuurcentrum of het VVV-kantoor in Leopoldsburg. Een ticket kost 13 euro en is enkel in voorverkoop verkrijgbaar.