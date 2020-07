VillaVip start begin 2021 met bouw van woning in Heppen Birger Vandael

18 juli 2020

08u32 0 Leopoldsburg VillaVip zet haar eerste passen in de provincie Limburg en start begin 2021 met de bouw van een nieuwe woning in Leopoldsburg, meer bepaald in de Heidestraat in Heppen.

Het concept van een kleinschalige warme thuis voor mensen met een beperking werd reeds eerder enthousiast ontvangen in Limburg. Nu de woning in Heppen er komt, worden deze plannen concreet. In een VillaVip kunnen 10 volwassenen met een beperking immers samenwonen met een zorgkoppel. De bewoners leven er volgens hun eigen ritme, interesses en passies. Samen met het zorgkoppel bouwen ze er aan een gezellige thuis. Persoonlijke aandacht en veel liefde staan centraal in elke woning.

Voor de nieuwe woning in Heppen, zoekt VillaVip toppers uit de zorg met een groot hart voor mensen met een beperking en een flinke dosis ondernemingszin. Als inwonend zorgkoppel zullen zij instaan voor de zorg en ondersteuning voor 10 bewoners.