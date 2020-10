Vier politiezones onderzoeken fusie tot zone Noordwest-Limburg Birger Vandael

10 oktober 2020

17u23 0 Leopoldsburg Mogelijk krijgt Noordwest-Limburg op korte termijn één grote politiezone. De zones Beringen - Ham - Tessenderlo, Kempenland, Lommel en HANO hebben immers een intentieverklaring klaar. “Deze fusie zou ervoor zorgen dat de politiezone Noordwest-Limburg de tweede grootste politiezone van de provincie Limburg wordt, bestaande uit maar liefst 9 gemeenten”, stellen de burgemeesters van de toekomstige zone.

Al enige tijd is een mogelijke fusie van de politiezones een hot topic in de provincie Limburg. Deze fusie zou kunnen uitmonden in één grote politiezone Noordwest-Limburg die een antwoord kan bieden op nieuwe uitdagingen die het pad kruisen. Daarnaast zal een schaalvergroting de zwaktes die aanwezig zijn in de huidige werking kunnen overbruggen door gerichtere specialisatie, het invoeren van projectmatig werken en het versterken van de backoffice.

Potentieel aangetoond

Het rapport dat Professor Jelle Janssen uitvoerde in opdracht van de toenmalige gouverneur Herman Reynders toont alvast dat er potentieel in dit verhaal zit. “Er liggen heel wat elementen op tafel die we nu verder moeten uitpuren zodat alle vier de politiezones erop vooruit gaan” laten de burgemeesters van de betrokken gemeenten weten. Het gaat dan om Thomas Vints (CD&V - Beringen), Bob Nijs (CD&V - Lommel), Steven Matheï (CD&V - Peer), Frank Smeets (CD&V - Pelt), Fons Verwimp (sp.a-SPiL - Tessenderlo), Marc Heselmans (CD&V - Ham), Marleen Kauffmann (CD&V - Leopoldsburg), Rik Rijcken (PRO - Hamont-Achel) en Jan Dalemans (HE - Hechtel-Eksel).

Slagkracht verhogen

“We vertrekken vanuit een gedeelde visie die geformuleerd werd: de slagkracht te verhogen, een volwaardige basispolitiezorg te waarborgen, ruimte te creëren voor specialisatie en projectwerking én een antwoord bieden op hoger beschreven nieuwe uitdagingen”, klinkt het in een officieel statement. “De uitgangspunten zijn: het waarborgen van de lokale verankering en het handhaven van het democratisch bestuursmodel waarbij de zeggenschap van de burgemeester over de bestuurlijke politie verzekerd blijft.”

Een belangrijk onderdeel uit de intentieverklaring is het oprichten van diverse werkgroepen. Drie werkgroepen zijn opgericht – werkgroep financiën, werkgroep administratie/logistiek/operationeel en ondersteunend en werkgroep communicatie/cultuur - elk van deze drie werkgroepen onderzoekt voor haar specifiek domein de verdere mogelijkheden voor het overgaan tot een fusie.

Ondertekening in november?

De finale versie van de intentieverklaring wordt eerst voorgelegd aan de politieraden van de vier zones tussen 20 oktober en 10 november. Nadien kan een gezamenlijke ondertekening van de intentieverklaring plaatsvinden, vermoedelijk zal dit in november gebeuren.

“Het is al lang geen verrassing meer dat een fusie van de politiezones een optie is geworden in Noordwest- Limburg. Nu werken de vier zones ook al op regelmatige basis samen. Toch is het belangrijk dat we voldoende onderzoek uitvoeren naar de gevolgen van deze fusie en de voor- en nadelen tegen elkaar opwegen.”