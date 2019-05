VIDEO. Wouter Beke gaat met het hele gezin stemmen BVDH

26 mei 2019

12u36 0 Leopoldsburg Wouter Beke (CD&V) is vanmiddag zijn stem gaan uitbrengen in Leopoldsburg. Hij was in het gezelschap van zijn vrouw Leen en kinderen Warre (14), Mine (12) en Nette (7). De interesse in politiek bij de familie Beke is gekend.

Warre werd in 2015 al kinderburgemeester in Leopoldsburg en ook Mine wist inmiddels een schepenpost in de kindergemeenteraad te veroveren. Dochter Nette werd op de arm gedragen door de papa, ze voelde zich niet helemaal lekker. Wouter vertrekt in de loop van de middag naar Hasselt en vervolgens naar Brussel. Tussen 16 en 19 uur zal hij achter gesloten deuren gesprekken voeren. Na de nodige verplichtingen bij partij en pers trekt hij vanavond naar de militanten van CD&V Limburg.