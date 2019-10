Verwendag in de bib met boekpresentatie en muziek BVDH

09 oktober 2019

13u06 0

Deze zaterdagvoormiddag vindt in de bib de jaarlijkse verwendag plaats. Allereerst is der de presentatie van boek ‘Als je bloeddruk daalt’ van Christine Geysen. Dit boek is het tweede deel van de meeslepende en spannende ‘Als je Sterft-Trilogie’ voor adolescenten. Christine is gehuwd en trotse mama van een zoontje. Zij woont en werkt in Leopoldsburg. Deze voorstelling kan je bijwonen vanaf 10.30 uur. Deze boekvoorstelling wordt muzikaal omlijst door Yves Daelemans. Yves is een gepassioneerd muzikant die naast zijn job als muziekleraar ook actief is in de muziekwereld met verschillende projecten. Bezoekers krijgen koffie en iets lekkers.