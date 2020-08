Verkoop derde gemeentelijk gebouw brengt 170.000 euro in het laatje Birger Vandael

03 augustus 2020

10u55 0 Leopoldsburg Bij de financiering van het nieuwe gemeentehuis van Leopoldsburg werd gerekend op inkomsten uit de verkoop van gebouwen die in onbruik zouden raken. Na de vroegere werkwinkel en het oude woonzorgcentrum is er nu ook een koper gevonden voor het voormalig administratief gebouw van het OCMW. De vooropgestelde prijs van € 170.000 werd daarbij gehaald.

De vroegere werkwinkel op de Nicolaylaan werd als eerste verkocht aan de vzw Huis at Werk voor € 185.000. Het tweede gebouw dat in het uitstalraam werd gezet, was het voormalige woonzorgcentrum. Dat werd verkocht voor € 1.000.100. Het is intussen afgebroken en de bouwwerken van het nieuwe woonproject dat in de plaats komt, zijn volop aan de gang.

Nu is het administratieve gebouw van het OCMW op het Koningin Astridplein dus ook verkocht. Het is zo dat de verkoop iets langer aansleepte dan voorzien, maar opvallend is wel dat voor alle gebouwen de oorspronkelijke instelprijs gehaald werd.

Overige gebouwen

Er zijn nog een aantal gebouwen die verkocht zullen worden. De oude brandweerkazerne staat nog steeds te koop. De verkoop van de oude pastorij werd voorlopig stopgezet, aangezien er nog steeds samen met de kerkfabriek onderzocht wordt hoe men de site rond het vroegere postgebouw op de markt kan brengen. De verkoop van het sociaal huis werd dan weer uitgesteld omdat het dagverzorgingscentrum van VitaS, in afwachting van de op te richten nieuwbouw, nog gebruik maakt van een deel van het gebouw.