Verkeershinder aangekondigd door passage van historische colonne Birger Vandael

13 september 2019

11u07 0 Leopoldsburg Deze zaterdag trekt er een colonne van meer dan 350 historische voertuigen richting Arnhem. De route doet de route van Operatie Market Garden aan het einde van WO II over. Aan de route, die in België passeert langs Leopoldsburg, Balen, Hechtel-Eksel, Lommel en Pelt, wordt de nodige verkeershinder voorspeld.

Operatie Market Garden moest ervoor zorgen dat Nederland werd bevrijd. De operatie werd een spectaculaire mislukking, maar kreeg wel een plaats in het collectieve geheugen, mede dankzij de film ‘A Bridge Too Far’. Om 9 uur vertrekt een historische colonne om deze operatie nog eens over te doen. Nu al verzamelen de deelnemers zich in Leopoldsburg, waar ze hun basecamp bouwen op de terreinen van YAP in de Guillaumelaan. Vrijdagmiddag vanaf 14 uur kan je dit bezoeken.

Route vermijden

Via Balen trekt de colonne naar Eksel, waar het langs Pijnven passeert. Op de Eindhovensebaan gaat het rechtstreeks tot Nederland. Rond 10.47 uur zal men aan de grens zijn. “We raden de mensen dan ook aan om de route van de colonne zeker op zaterdagvoormiddag te vermijden met de wagen en hun verplaatsing op deze route uit te stellen”, klinkt het bij de gemeente Leopoldsburg.