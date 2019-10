Veertiger uit Leopoldsburg 30 maanden naar de cel voor verkrachting ex BVDH

28 oktober 2019

13u56 1 Leopoldsburg Een 41-jarige man uit Leopoldsburg is bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden voor de verkrachting van zijn eigen ex-partner. Hij verliest ook vijf jaar zijn burgerrechten.

De feiten speelden zich af in de nacht van 21 op 22 december 2017. De rechtbank is van oordeel dat de schuld van beklaagde bewezen is. Er wordt daarbij verwezen naar de gedetailleerde omschrijving die de vrouw had gegeven. De wijkagent voegde daaraan toe dat het koppel al enkele jaren in een scheiding zit en er al meerdere tussenkomsten waren inzake familiale problemen. De verwondingen die de vrouw had opgelopen, alsook haar gescheurde damesonderbroek werden aan het dossier toegevoegd als bewijs.