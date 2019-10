Van Cheetos tot Twizzlers, hier vind je snoepgoed van over de hele wereld Internationaal snoepparadijs ligt in Leopoldsburg Birger Vandael

10 oktober 2019

12u03 1 Leopoldsburg Liefhebbers van snoep van over de hele wereld, zijn bij Candy Cosmos in de Nicolaylaan aan het juiste adres. Zaakvoerster Monique Smeers (53) en haar dochter Samara (19) openen hier een waar snoepparadijs zoals in de zoetste kinderdromen. “We wilden iets verkopen wat je in ons land amper vindt.”

Monique droomde er al een hele tijd van om haar passie te gebruiken om zelfstandige te worden en haar eigen winkeltje te openen. Met de hulp van haar vriend kon ze in Leopoldsburg eindelijk haar droom waarmaken. “Ik had er echter nog nooit over nagedacht in welke branche mijn winkel zou zijn”, lacht ze. “We zijn samen op zoek gegaan naar de ideale categorie en dachten na over waar we België warm voor zouden kunnen maken. Het idee van een snoepwinkel kwam op die manier naar boven, maar dit vonden we nog iets te ‘simpel’.”

Monique en Samara gingen dus op speurtocht op het internet en de sociale media. “We kwamen aan bij het Amerikaanse snoepaanbod. De merken leken ons niet alleen erg ongekend, maar ook erg onweerstaanbaar. En dat was natuurlijk dat extraatje wat we nodig hadden om van onze winkel iets speciaals te maken”, vertellen moeder en dochter.

Van Amerikaanse frisdrank tot Aziatisch snoep

De focus in de winkel ligt op Amerikaans snoepgoed en frisdrank, maar je vindt er ook producten van Aziatische afkomst tot Italiaanse afkomst. “Omdat we producten van over de hele wereld wilden aanbieden, ontstond het kosmische concept en de uiteindelijke naam: Candy Cosmos”, legt Samara uit. Het duo ging niet over één nacht ijs bij de voorbereiding en zocht nauwkeurig op welke producten momenteel het meest in de smaak vallen. Met de hulp van de gemeente Leopoldsburg werd de lancering van de snoepwinkel vervolgens overal aangekondigd.

Verschillende tussenleveranciers zorgen ervoor dat de producten in goede omstandigheden de lange weg van Amerika naar België afleggen. “Wij houden zelf steeds het assortiment in het oog en kiezen de producten uit op basis van populariteit en zeldzaamheid”, verduidelijken de dames. “We mikken steevast op producten die hier nergens in de winkelrekken te vinden zijn. Ook mogen klanten steeds hun suggesties binnenbrengen van internationale producten, vervolgens controleren we de haalbaarheid en gaan op zoek naar dit product.”

De populairste snoepproducten op dit moment zijn: Twinkies, Twizzlers, Pocky, Nerds en Cheetos. De drankjes die het best scoren momenteel zijn: Fiji water, Monster Java, Chupa Chups drink en Pokémon drink.

Werken in thema’s

Op termijn zal er in de winkel ook thematisch worden gewerkt. Met Halloween, Sinterklaas of Kerstmis is er immers telkens ander snoepgoed in de mode. “De winkelinrichting passen we meteen mee aan”, lachen ze. “Daarnaast maken we ook handgemaakte producten zoals een eenhoornsnoeppot (een potje dat lijkt op een eenhoorn, gevuld met allerlei snoep, red.), mr & mrs pralineboompje (mini boompjes verkleed als bruid en bruidegom met pralines op, red.) en geboorteknuffels. Samen met de snoeptaarten zijn dit ideetjes die we in de toekomst nog verder zullen uitwerken!”

En wat met de gezondheid? “Ach, we vertellen onze klanten dat het zeker niet verkeerd is om af en toe eens te snoepen”, glimlachen Samara en Monique. “Als je dan toch snoept, kan je maar beter de moeite nemen om eens iets unieks te proberen! Zolang je het maar niet allemaal in één keer naar binnen speelt!”