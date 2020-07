Twee Limburgers hele week in ‘Switch’ Birger Vandael

13 juli 2020

17u51 0

In een nieuwe week van Switch zullen twee Limburgers het opnemen tegen nog drie andere Vlamingen. Ronny Truyens (56) uit Leopoldsburg fungeert als ouderdomsdeken. De gepensioneerd militair leerde zijn vrouw Dominique kennen in discotheek Zanzibar in Loksbergen. Samen met haar heeft hij twee kinderen: Tom en Audrey. Roland Lambrigts (32) uit Lanaken werkt als IT-coördinator en manager. Hij woont samen met Ine, die naar eigen zeggen op een huwelijksaanzoek wacht. Roland is een echte klusser, zo bouwde hij zijn eigen huis inclusief ‘mancave’. Switch komt elke dag op één omstreeks 21.00 uur.