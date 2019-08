Twee extra voorstellingen voor De Grote Rappèl² BVDH

27 augustus 2019

In Leopoldsburg is de tweede editie van het muzikaal oorlogsspektakel De Grotel Rappel² momenteel het gespreksonderwerp bij uitstek. Logischerwijze vliegen de tickets de deur uit. Daarom werd besloten op woensdag 18 en op woensdag 25 september twee extra voorstellingen te voorzien. Vorige week raakte al bekend dat 8 van de 10 voorstellingen uitverkocht zijn. Met zekerheid zullen meer dan 10.000 mensen komen kijken naar dit project waaraan meer dan 600 vrijwilligers meedoen. Tickets voor de extra voorstellingen zijn vanaf nu verkrijgbaar op www.degroterappel.be of in het CC van Leopoldsburg.