Trajectcontrole langs Kamperbaan vanaf vandaag actief Birger Vandael

03 april 2020

12u05 2 Leopoldsburg Het heeft eventjes geduurd, maar vanaf vandaag is de automatische snelheidscontrole-apparatuur in de flitspalen langs de Kamperbaan in Hechtel-Eksel en Leopoldsburg actief.

Het is een systeem met trajectcontrole, waardoor de snelheid (70km/uur en 90km/uur) niet wordt gemeten op één vaste plaats (die waar de flitspaal staat), maar over een veel langer traject. Dit maakt het onmogelijk om de snelheidsmeting te ontlopen door te vertragen ter hoogte van de flitspaal.

De Politiezone Kempenland heeft fors ingezet op trajectcontrole: “Bij de ingebruikname van het ANPR camerasysteem (netwerk van “slimme camera’s”) werd langs de belangrijke verkeersassen ook trajectcontrole geïnstalleerd. Er is trajectcontrole langs de Peerderbaan tussen Hechtel-Eksel en Wijchmaal, langs de Lommelsebaan in Hechtel-Eksel, de Lommelsesteenweg in Leopoldsburg, in het centrum van Peer en dus ook langs de Kamperbaan tussen Leopoldsburg en Hechtel-Eksel.”