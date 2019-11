Tal van lekkernijen verkocht voor Rode Neuzen Dag BVDH

27 november 2019

12u21 0

In Leopoldsburg werden er dit najaar tal van lekkernijen verkocht ten voordele van Rode Neuzen Dag. Stuwende kracht is Anja Lannoo die onder meer ambachtelijk ijs (in elf smaken), Berlijnse bollen, speculaas, boterkoekjes en potjes chocomousse verkoopt. “Ik hoopte om in totaal 300 euro in te zamelen, maar ik zit nu al aan 450 euro, dus heb mijn doel bereikt. Het zou mooi zijn om uiteindelijk de kaap van 500 euro te kunnen ronden.