Straatnaamborden Leopold II-laan beklad, gemeente kuist meteen op Birger Vandael

17 juni 2020

19u21 0 Leopoldsburg De ‘beeldenstorm’ van de afgelopen dagen heeft ook Leopoldsburg bereikt. Enkele straatnaamborden werden tussen maandagavond en dinsdagochtend beklad. “Alles is inmiddels opgekuist", onderstreept waarnemend burgemeester Marleen Kauffmann (CD&V).

De afgelopen dagen ontstond ook in Leopoldsburg discussie omtrent Leopold II. Het gemeentebestuur gaf aan te onderzoeken of de Leopold II-laan van naam dient te veranderen. Vanuit de oppositie werd opgedragen om daarvoor een volksreferendum te houden. Enkele protestvoerders wachtten niet zo lang en verspreidden enkele spandoeken in het dorp en vernielden de straatnaamborden. Dat leidde dan weer tot veel onbegrip bij andere inwoners.

Leopoldsburg werd destijds ingericht door koning Leopold I. Een naamsverandering van de gemeentenaam is dus niet aan de orde.