Straatnaambord Koning Leopold II-laan in Leopoldsburg beklad Birger Vandael

17 juni 2020

13u37 0

De commotie omtrent Leopold II heeft ook Leopoldsburg stevig te pakken. De afgelopen nacht werd het straatnaambord van de Koning Leopold II-laan beklad. Verder was er een spandoek te zien met de boodschap ‘Blijf van onze historiek af’. Het gemeentebestuur onderzoekt momenteel of de straat in de toekomst van naam moet veranderen. Onder de inwoners heerst er verdeeldheid.