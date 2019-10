Sterke middenstanders in Leopoldsburg: 10 dagen na verwoestende brand, bakt Bakker Guy opnieuw zijn croissants Dirk Selis

19 oktober 2019

11u36 0 Leopoldsburg Amper tien dagen nadat een verwoestende brand het bakkerijgedeelte van Bakkerij Guy langs de Oudstrijderslaan in Heppen bij Leopoldsburg vernielde, staat bakkerskoppel Anne en Guy alweer paraat in hun pop-up bakkerij.

Bakker Guy Klerkx was aan het werk toen er die woensdag 8 oktober om 2u.00 ’s ochtends brand uitbrak na een kortsluiting in de zekeringskast. “Plots rook ik een zware brandgeur en zag ik hevige vlammen door de bakkerij flakkeren. Meteen wist ik dat ik mij uit de voeten moest maken. Ik heb An, mijn vrouw wakker gebeld die boven de bakkerij sliep en sloeg daarop meteen alarm bij de hulpdiensten. Gelukkig snelde de Brandweerzone Noord-Limburg massaal naar Heppen.”

Machines onbruikbaar

“Ze hebben het huis kunnen redden, maar het bakkerijgedeelte is compleet verwoest. En pas na zes dagen is er een gespecialiseerde poetsfirma gekomen om al onze machines onder handen te nemen”, zegt bakkersvrouw Anne Baecke. “Die worden nu gedemonteerd en er wordt gekeken hoe erf de schade is. Want als blijkt dat de machines onbruikbaar zijn, komt de verzekering wel tussen minus de afschrijvingen natuurlijk. En dat scheelt wel een slok op de borrel. We staan met onze rug tegen de muur. Van de ene dag op de andere zijn we ons werk kwijtgeraakt en zijn we afhankelijk van anderen. Maar goed, geen tijd om te klagen, we moeten doordoen. Gelukkig zijn er mensen die willen helpen.”

Trouwe klanten

“Het was poelier Luc Mondelaers van de Fijne Graankip in de Kanaalstraat die ons een oplossing aanbood”, gaat Guy verder. “ We mochten naast hem een pop-up bakkerij uitbaten als we wilden en van zijn infrastructuur gebruik maken. Dat lieten we ons geen twee keer zeggen. We zijn meteen in actie geschoten met deze mooie pop-up bakkerij als resultaat. Het moest snel gaan, want de concurrentie met de supermarkten is moordend. We wilden onze trouwe klanten zo snel mogelijk ten dienste zijn. De gemeente Leopoldsburg heeft ons daar uitstekend mee geholpen. Op vlak van vergunningen is het schepencollege meteen unaniem achter ons gaan staan”

Warme gemeenschap

“Zo hoort het ook”, zegt Vlaams Minister Wouter Beke, die even de familie-croissants komt oppikken vooraleer op werkbezoek naar Kortrijk te vertrekken. De Heppenaren hebben bij de inzamelactie voor het zieke kleutertje Seppe al bewezen dat ze een hechte en warme gemeenschap vormen. Nu staan ze achter als één blok achter bakker Guy. Wat het schepencollege van Leopoldsburg doet, is dan ook niet meer als vanzelfsprekend.”

Cirkel is rond

Poelier Luc Mondelaers van de Fijne Graankip vindt het vanzelfsprekend dat mensen elkaar helpen in nood. “Toen ik ervan hoorde, heb ik Guy meteen gebeld en hem gevraagd hoe ik kon helpen. Ik vind het trouwens best wel fijn zo'n buurman en buurvrouw. En voor de klanten is het ook handig. Maar het was mijn grootmoeder die met de clou kwam. Blijkbaar is mijn grootvader gestart in de zaak waar Guy nu zijn bakkerszaak had. Door de brand is hij nu tijdelijk naar hier verhuisd en is de cirkel min of meer rond”, besluit Mondelaers.