Stéphanie (28) uit Leopoldsburg start Facebookgroep voor wie nood heeft aan babbel

03 april 2020

10u10 0 Leopoldsburg De 28-jarige Stéphanie uit Leopoldsburg is op Facebook gestart met de groep ‘Love in Lockdown’. “Ik ben zelf chronisch ziek en zit thuis opgesloten. Ook mijn kinderen kan ik niet zien. Daarom startte ik de groep voor iedereen die nood heeft aan een babbel”, legt ze uit.

“Aangezien we niet weten hoe lang de lockdown zal duren, neemt deze periode ook de nodige emotionele ballast met zich mee”, legt Stéphanie uit. “Voor mensen die nood hebben aan contact, of de tijd willen doden, is er deze groep. Zo kunnen we ons hier samen doorheen slepen, elkaar steunen en aanmoedigen. Als alles voorbij is kunnen we elkaar misschien een échte knuffel geven.”

Huisregels

De groep heeft wel enkele huisregels, zo is het niet toegestaan om elkaar bang te maken of te confronteren. Wie lid van de groep wil worden, kan dat eenvoudig aanvragen via de Facebookgroep.

