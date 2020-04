Shara Nijs (33) uit Leopoldsburg kleurt wegaffiches als heldin van de post: “Een stuk taart voor de postbode, dat zit er nu niet meer bij” Birger Vandael

02 april 2020

13u43 0 Leopoldsburg Vanaf vandaag is het best mogelijk dat u naast de kant van de weg een lokale schoonheid ziet pronken. De 33-jarige Shara Nijs uit Leopoldsburg is immers één van de vijf gezichten van een nieuwe actie van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), die met 315 affiches aandacht wil geven aan de helden van de coronacrisis. Als teamleader bij Bpost in Lommel werkt ze in hectische tijden: “Gelukkig krijgen onze postbodes heel wat tekeningen van de mensen”, blijft ze positief.

Normaal zou VSV in april naar buiten komen met een campagne rond afleiding aan het stuur. “Een grootschalige campagne rond gsm-gebruik in de wagen op het moment dat heel Vlaanderen ‘in zijn kot’ blijft, had sowieso weinig zin”, zegt Werner De Dobbeleer (VSV). “Daarom hebben we beslist om de geplande ‘automodus’-campagne uit te stellen tot een latere datum. De aanplakborden hadden we in april toch ter beschikking, en zo zijn we op het idee gekomen om iets terug te doen voor alle mensen die nu dagelijks op weg zijn om voor anderen te zorgen.”

Daarmee bedoelt De Dobbeleer onder meer dokters, verplegers en medewerkers uit de zorgsector, maar ook vrachtwagenchauffeurs, postbodes, vuilnisophalers, winkelbedienden en bij uitbreiding alle helden die zich vandaag tot het uiterste inzetten om het land draaiende te houden. “Zij verdienen een dikke merci, recht uit het hart!”. Tot eind april zullen de aanplakborden langs de Vlaamse hoofdwegen hangen. Er zijn vijf verschillende versies, telkens met een andere persoon.

Hectische tijden

Eén van hen is dus Shara Nijs, teamleader in Lommel, wat onderdeel is van het postcentrum Pelt. “Ik heb in het verleden al deelgenomen aan interne acties en programma’s bij Bpost en er werd gevraagd of de foto’s nu ook voor deze actie gebruikt mochten worden”, geeft ze aan. “Ik beschouw mezelf niet als heldin, maar het zijn voor ons wel hectische tijden. Als teamleader moet ik ervoor zorgen dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt en dat er zo min mogelijk klachten zijn. We werken met drie belangrijke pijlers: welzijn, veiligheid en kwaliteit. Communiceren is heel belangrijk en dit doen we door middel van een dagelijkse briefing inzake de nieuwste maatregelen

Concreet kijkt Shara er op toe dat iedereen in het kantoor afstand bewaart. “Een maand geleden was het devies om stipt de uren na te komen en alles volgens het boekje te doen. Nu moet ik mensen vragen juist om vroeger of later te komen en in kleine ploegen te werken. Op die manier blijft het contact beperkt. Bovendien krijgen we ook wekelijks te kampen met zieken – tot dusver geen corona – en moet ik zorgen dat de bediening van de post gegarandeerd blijft.”

Geen fysiek contact

Iedereen kent wel het beeld van “de facteur” die bij de oude mensen een koffietje krijgt en een stuk taart mag proeven. “Dat gaat vandaag niet meer”, is Shara duidelijk. “Ook de postbodes die het “pensioentje” van de mensen nog cash aan huis leveren, mogen dat geld niet meer vastnemen. Ze moeten dan vanop een afstand roepen naar de bewoners. En de postbodes die bij bedrijven al eens binnenkomen voor een babbeltje over het weer of de voetbal, moeten nu ook afstand bewaren. Geen fysiek contact meer, gelukkig laten heel wat kinderen wel een warme boodschap voor onze postbodes achter!”

Of Shara nu zal verschieten als ze zichzelf zal tegenkomen aan de kant van de weg, vragen we afsluitend. “Ik ben het inmiddels wel gewoon dat mijn gezicht opduikt in acties van de post. Dat was ook al eens het geval in jullie krant. Dus dat went wel!”