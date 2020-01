Scream-overvallers krijgen celstraffen tot vier jaar BVDH

20 januari 2020

11u14 0

Een 20-jarige man uit Hasselt is veroordeeld tot vier jaar gevangenis voor het plegen van diefstallen met geweld. In hetzelfde dossier kreeg een tweeling van 20 jaar uit Leopoldsburg een celstraf van drie jaar. Deze straf werd uitgesproken met probatie-voorstel. De tweeling sloeg onder meer toe op de dag dat ze 18 jaar werden. Toen waren ze samen met de Hasselaar betrokken bij een overval op een krantenwinkel in Leopoldsburg. Ook op twee data in november 2017 pleegden ze dergelijke feiten in de Okay en de Lidl. Daarbij droegen ze maskers uit de film ‘Scream’. Voor de uitbaters van de krantenwinkel in Leopoldsburg betekende de overval het einde van een loopbaan van meer dan dertig jaar. De verschillende burgerlijke partijen krijgen nu in totaal bijna 50.000 euro aan schadevergoedingen.