Scouts en Gidsen Leopoldsburg organiseren naaiatelier en zamelen mondmaskers in Birger Vandael

29 april 2020

11u51 14 Leopoldsburg Scouts en Gidsen Leopoldsburg slaan samen met de Boudewijnstam (oud-leiding), de Sint-Joris Gilde (oud-scouts en sympathisanten), de Sint Lutgardiskring (oud-gidsen) en vzw Scoutsvrienden de handen in elkaar om Leopoldsburg te voorzien van mondmaskers. Daarmee volgen ze de oproep van de hoofdafdeling in Vlaanderen die opriep om een actieve rol te spelen.

Vanaf deze vrijdag 1 mei zal ontmoetingslokaal ‘De Mast’ de deuren openen op maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en op zaterdag van 11 tot 14 uur. Daar kunnen mondmaskers ingezameld worden en is er materiaal voorzien om mondmaskers te maken. Buiten die uren kan je dergelijk materiaal en afgewerkte maskers doneren in de deponeerbox. Vanaf maandag 4 mei wordt in De Mast ook een heus naaiatelier geïnstalleerd, zodat je er ter plaatse nog verfijnder maskers kan maken.

De Scouts en Gidsen roepen op om massaal te komen helpen. De verdeling zullen ze zelf op zich nemen. Per afgehaald maskertje wordt een vrije gift gevraagd, zodat de kosten wat kunnen worden gedekt.