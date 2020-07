Scouts en Gidsen Leopoldsburg Centrum bouwen gigantisch piratenschip Birger Vandael

13 juli 2020

14u35 6 Leopoldsburg Eén van de meest indrukwekkende scoutskampen van deze zomer werd de afgelopen dagen gebouwd door de Scouts en Gidsen van Leopoldsburg Centrum. In Brisy, in de provincie Luxemburg, creëerden zij met 12 kilometer touw en meer dan 400 palen een gigantisch piratenschip.

De 15- tot 17-jarige heren van de Scouts, die met de term ‘Verkenners’ worden aangeduid, verblijven sinds 2 juli in Brisy. In vijf dagen tijd werd de boot helemaal in elkaar gezet. Vijftien leden van de scouts slapen en leven in het schip, waar plaats is voor drie slaaptenten, een zithoek en zelfs een heuse kampvuurplaats.

De leiding van de verkenners maakte een leuk filmpje dat via sociale media met het thuisfront werd gedeeld. Daarin wordt meer uitleg gegeven over het bewust piratenschip. Vooral het hoogste dek is indrukwekkend. Er is een prachtig uitzicht over de omgeving en plaats voor iedereen om te zitten.