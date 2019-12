Ruim 400 kinderen op geslaagde Binnenspeeldag BVDH

04 december 2019

11u57 0

Op woensdag 27 november vond de Binnenspeeldag plaats in sporthal ‘t Geleeg in Leopoldsburg. Meer dan 400 kinderen beleefden dolle pret tijdens. Zij leefden zich volop uit op de talrijke springkastelen en behendigheidsspelen. Ook de grimeerstand was opnieuw een groot succes. De gemeentelijke jeugddienst stond samen met talrijke vrijwilligers in voor dit geslaagde initiatief.