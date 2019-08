Rode Kruis zoekt 60 medewerkers voor noodopvangcentrum Leopoldsburg BVDH

19 augustus 2019

17u52 3 Leopoldsburg Op 23 september opent Rode Kruis-Vlaanderen het noodopvangcentrum voor verzoekers om internationale bescherming in Leopoldsburg. Het centrum zal plaats bieden aan 500 bewoners en ene zestigtal medewerkers. Om deze medewerkers te vinden, wordt op dinsdag 10 september een speciale jobdag georganiseerd.

Op de jobdag wil Rode Kruis-Vlaanderen voldoende personeel vinden om het nieuwe noodopvangcentrum in Leopoldsburg zo snel mogelijk operationeel te maken. Sollicitanten bezorgen op voorhand hun CV en motivatiebrief en op basis daarvan maakt de organisatie een eerste selectie. Weerhouden sollicitanten worden uitgenodigd voor de jobdag en worden daar uiterlijk vrijdag 6 september van op de hoogte gebracht.

Speedsolliciteren

Zij worden uitgenodigd voor de jobdag in het cultureel centrum op 10 september, waar ze eerst een infosessie volgen en vervolgens twee gesprekken doorlopen: eentje met een recruiter van Rode Kruis-Vlaanderen en eentje met een centrummanager van een opvangcentrum. Afhankelijk van de functie waarvoor men solliciteert, moet ook een schriftelijke proef afgelegd worden. Uiterlijk op 13 september weten de kandidaten of ze wel of niet aangenomen werden. Vanaf 18 september gaan ze dan ook effectief aan de slag.

Voor de noodopvang in Leopoldsburg zoekt Rode Kruis-Vlaanderen onder andere adjunct-centrummanagers, (nacht-)begeleiders, administratief medewerkers, onthaalmedewerkers, een klusjesman en logistiek personeel. Het Rode Kruis kan rekenen op de steun van VDAB voor het invullen van deze vacatures.

Kandidaten kunnen voor de verschillende profielen solliciteren via de website van Rode Kruis-Vlaanderen: www.rodekruis.be/jobdag