RIMO Limburg bouwt een STEK in Beringen en Leopoldsburg Birger Vandael

08 april 2020

13u56 0 Leopoldsburg Sociale organisatie RIMO Limburg zal in Beringen en Leopoldsburg werken aan een STEK. Deze biedt ruimte voor ontmoeting aan mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie en helpt hen op weg naar geschikte hulp- en dienstverlening.

Minister voor armoedebestrijding Wouter Beke (CD&V) voorziet een totaalbudget van 1,5 miljoen euro voor de uitbouw van zestien ‘STEK’ken aan de acht instituten voor samenlevingsopbouw. In Limburg komt deze dus in Beringen en Leopoldsburg.

“De komende jaren zullen we onze werking op meerde plekken uitbouwen", vertelt algemeen directeur RIMO Limburg Liesbeth Geybels. “Dit zowel door het verdiepen van een bestaande basiswerking zoals de vereniging waar armen het woord nemen, Ons Centrum in Leopoldsburg. Of door vanuit een bestaande buurtwerking een nieuwe STEK op te starten zoals in Beringen-Mijn.”

Expertise

Schepen Jessie De Weyer (N-VA) van stad Beringen noemt RIMO de ideale partner: “Zij hebben expertise in het werkveld en zijn een bekend gezicht in de buurt.” Haar collega Hilal Yalçin benadrukt dat men vooral mensen in een kwetsbare positie wil bereiken: “In ons meerjarenplan voorzien we de actie om de site van Regina Mundi om te toveren tot een heuse welzijnscampus. Deze welzijnscampus zou de ideale plaats zijn om het inloophuis te vestigen. Hierdoor zijn partnerorganisaties steeds dicht in de buurt wat de doorverwijsfunctie van het inloophuis ten goede komt.”

Ook waarnemend burgemeester van Leopoldsburg Marleen Kauffmann (CD&V) ziet voordelen van de versterking van ‘Ons Centrum’: “Zo kunnen we beter doorverwijzen naar elkaar zodat kwetsbare mensen en gezinnen de weg vinden naar de lokale dienst- en hulpverlening. Partners zoals het OCMW, de cultuurdienst, de sportdienst, ’t Kapstokske, Sint-vincentius, GGZ e.a. worden hierbij nauw betrokken.” Schepen Eric Coenen (sp.a) kondigt aan dat hulpverleners en vrijwilligers op de hoogte zullen worden gehouden van het totale aanbod. Op die manier moet STEK een broedplaats worden voor sterkere sociale bescherming.