Politieke meerderheid laat actiegroep Reigersvliet links liggen: “Protest tegen ontsluitingsweg nieuwe gevangenis neemt zienderogen toe” Dirk Selis

12 november 2019

03u36 0 Leopoldsburg Het verzet van de Kampenaren tegen de plannen van de gemeente om op Reigersvliet een gevangenis, een KMO-zone en een nieuw containerpark te bouwen neemt met de dag toe. Nog tot 14 november loopt er een openbaar onderzoek waarin onderzocht of daarvoor een 2 kilometer lange nieuwe toegangsweg nodig is van Leopoldsburg naar Heppen. Afgelopen weekend nodigde de actiegroep Reigersvliet de politieke fracties van 't Kamp uit om samen over de tracés te gaan wandelen. Maar de politiek, afgezien van de N-VA, stuurde zijn kat.

“We hebben de vijf politieke fracties van Leopoldsburg uitgenodigd, maar alleen de N-VA is komen opdagen met 7 leden”, zegt Dirk Andelhofs van de actiegroep Reigersvliet. “Wij vinden het zeer betreurenswaardig dat 4 van de 5 partijen zelfs niet de moeite nemen om zich een beetje in het dossier te verdiepen. Het gaat hier over een miljoenen investering, met mogelijk zeer grote gevolgen voor de open ruimte, de omwonenden, en de mobiliteit in en om Leopoldsburg. Onze politici nemen zelfs de moeite niet om uit beleefdheid te antwoorden op onze uitnodiging. We zijn de wandeling net als vorige keer gestart met een infomoment, waarbij we onze visie aangaande de ontsluiting van Reigersvliet uit de doeken gedaan hebben. Daarna zijn we over de tracés gaan wandelen zodat iedereen zich een goed beeld kan vormen van waar de eventuele weg zou komen, en wat de impact hiervan is op de omgeving. We hadden gehoopt op meer aanwezigen en op een levendig debat.”

Info al gehad

“Alle gemeenteraadsleden hebben een uitnodiging ontvangen. Dat klopt”, reageert waarnemend burgemeester Marleen Kauffman (CD&V). “Het staat iedereen vrij om hier al dan niet op in te gaan. De meeste gemeenteraadsleden waren aanwezig op het infomoment van maandag 23 september waar het volledige dossier werd toegelicht door het studiebureau Sweco. Daar heeft iedereen alle input gekregen en werd alles correct toegelicht. Ook het planproces en de startnota werden er toegelicht. Iedereen had toen al de kans om vragen te stellen aan de provincie, gemeente, AWV en het studiebureau SWECO. Ook op de website van de provincie kan iedereen alle info vinden.”

Alles slibt dicht

“Als er geen ontsluitingsweg komt, dan zal er zeer veel extra verkeer door het centrum komen en dan slibt alles dicht. Bovendien kunnen we dit extra verkeer langs de schoolomgevingen echt missen, enerzijds voor de veiligheid en anderzijds voor de gezondheid. De ontsluitingsweg is naar voren geschoven omdat bij het openbaar onderzoek van Reigervliet in 2015 de buurt bezwaren had geuit om de Craenhoefweg te gebruiken als ontsluitingsweg naar Reigersvliet. De weg zit nu in SALK. De financiering voor deze ontsluitingsweg is reeds voorzien. Laat ons nu verder de studie afwachten. Voor de Craenhofkes wordt een alternatief gezocht. Daarvan is de actiegroep op op de hoogte”, besluit burgemeester Kauffman.

Meer dan 2000 handtekeningen

“Wij hebben tot op heden nog geen zinvolle argumenten van het bestuur gehoord waarom de weg zoals die nu gepland is, een meerwaarde zou bieden voor de inwoners van Heppen en Leopoldsburg. Het plan wat voorligt zal weinig of geen problemen oplossen, het zal de huidige verkeersproblemen enkel nog verergeren en verplaatsen. Ons draagvlak bij de bevolking groeit gestaag. Onze petitie, die online maar ook op papier kan ondertekend worden, heeft vandaag de kaap van 2000 deelnemers overschreden. We zijn van plan onze acties nog verder op te schroeven”, besluit Andelhofs.