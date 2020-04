Overlijden van gepensioneerde kapster op scootmobiel voor iedereen een raadsel Birger Vandael

22 april 2020

11u47 0 Leopoldsburg Niemand weet wat er precies gebeurd is met de 75-jarige Lisette Peeters uit Heppen toen ze dinsdagvoormiddag een ritje maakte op haar scootmobiel. Volgens buurtbewoners passeerde ze geregeld aan het Albertkanaal. De gepensioneerde kapster sukkelde die bewuste rit plots in het water en kon niet meer worden gered.

Ooggetuigen zagen het ongeval ter hoogte van de Zandstraat in Kwaadmechelen (Ham) gebeuren. De rollator kon nog snel uit het water worden gevist, maar voor de dame kwam alle hulp te laat. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en ook het labo deed onderzoek. Alles wijst in de richting van een noodlottig ongeval.

Peeters was gekend in de regio omwille van haar verleden als kapster. De laatste jaren was ze minder mobiel en maakte ze gebruik van een scootmobiel. Ze laat een man, twee kinderen en een aantal kleinkinderen en achterkleinkinderen na.