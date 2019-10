Ouders smeken autodief om medelijden: “Breng ons alsjeblief de assen van ons dochtertje terug” Dirk Selis

20 oktober 2019

10u37 4 Leopoldsburg Toen Jaimy Wieland en Didier Elst uit Leopoldsburg vrijdagmiddag beseften dat er in hun auto was ingebroken, zakte de grond onder hun voeten weg. Ook het fluwelen juwelenzakje met de urne van hun overleden dochtertje bleek gestolen. “Dat is alles wat we nog van Dina, ons dochtertje, over hadden. We willen haar assen terug en hopen dat de dief medelijden heeft en ons het anoniem wil teruggeven”, klinkt het.

In juli 2012 overleed de pasgeboren Dina uit Leopoldsburg aan de gevolgen van een zwangerschapsvergiftiging. “Ze had één week geleefd, en overleed op mijn verjaardag”, zegt Jaimy Wieland (26). “Sindsdien hing het juwelenzakje met Dina’s urne aan de zonneklep van onze wagen”, vertelt Jaimy. “We hadden het als geluksbrenger in onze auto gehangen, zodat ze altijd bij ons was en over ons zou waken. Een beetje zoals mensen vaak een stukje palm in hun auto hebben.”

Brooddoos

“Vrijdagvoormiddag ging ik een eindje wandelen en zag ik van ver de brooddoos van mijn zoontje Jake (3) liggen, in de buurt van de Englebert Adanglaan in Leopoldsburg. Iets verder lagen onze autopapieren te dwarrelen. En ja hoor, thuis aangekomen was het duidelijk dat erin onze auto was ingebroken. Alsof er een bom in was afgegaan. Natuurlijk geen spoor meer van mijn Iphone, lader en nog wat spullen die al eens in je auto rondslingeren. Maar tot mijn afgrijzen ook Dina’s juwelenzakje met daarin het doorzichtig flesje met een zwarte rubberen stop, waarin de assen van Dina zitten”, vertelt mama Jaimy.

Oproep

“Kijk, ons Dina zou nu zeven jaar geworden zijn”, gaat Jaimy verder. “Elk jaar opnieuw vieren we haar verjaardag, met haar assen bij ons. We hoeven die Iphone niet terug te hebben, maar ik vraag aan de dief om eens diep in zijn hart te kijken, aan ons Dina te denken en ons het flesje terug te bezorgen. Alsjeblief, breng ons Dina terug. U mag dit in onze brievenbus steken, er is een kussen om het op te vangen dat het zeker niet kapot kan gaan. Ons adres is : Nicolaylaan 175, 3970 Leopoldsburg.” Ook de papa van Dina, Didier Elst (28) is er het hart van in. “Didier is sinds vrijdag onafgebroken in de regen door de straten van Leopoldsburg aan het zoeken in de hoop het zakje of flesje terug te vinden. Het zou fijn zijn mocht iemand met hem willen mee zoeken, want mijn hart breekt hem daar alleen door die straten te zien dwalen.”