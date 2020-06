Oppositiepartij PRO wil volksraadpleging rond wijziging Koning Leopold II-laan Birger Vandael

16 juni 2020

De commotie rond koning Leopold II heeft er ook in Leopoldsburg toe geleid dat de naam van de Koning Leopold II-laan ter discussie staat. Het gemeentebestuur nam reeds contact op met de kampcommandant om advies in te winnen bij Defensie. Oppositiepartij PRO vraagt om een volksraadpleging. “Het is onmiskenbaar dat onze gemeente onlosmakelijk verbonden is met ons koningshuis en of je het nu wil of niet, Leopold II was daar een telg van”, zegt voorzitter Kevin Segers. “Moeten wij deze geschiedenis wissen uit ons collectieve geheugen? De burger heeft hierin volgens ons het laatste woord.”