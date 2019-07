Op zoek naar afkoeling: meer dan 20.000 Vlamingen willen donderdag overnachten in frigo van Colruyt Birger Vandael

10u01 90 Leopoldsburg Nu het kwik deze week naar ongeziene hoogte zal stijgen, zoeken veel mensen verkoeling. Op Facebook circuleert er een oproep om in de nacht van donderdag op vrijdag te overnachten in de frigo van Colruyt.

Het opvallende initiatief werd door een Oost-Vlaming gelanceerd met als locatie Leopoldsburg, maar heeft betrekking op heel Vlaanderen. In Leopoldsburg ligt immers niet eens een filiaal van Colruyt. Al meer dan 20.000 mensen lieten weten geïnteresseerd te zijn. Het regent op de pagina reacties van mensen die graag een plekje wensen te reserveren.

Bij Colruyt kunnen ze best wel lachen met de oproep. “In het verleden hebben we tijdens hittegolven nog al eens dat soort acties zien passeren”, zegt woordvoerster Silja Decock. “Feit is dat onze winkels ‘s nachts gesloten zijn en dat we ze ook niet speciaal gaan opendoen voor deze ludieke actie.”

“Bovendien zou het er ook veel te koud zijn om comfortabel de nacht door te brengen. Niettemin is iedereen welkom om overdag tijdens het winkelen wat langer in onze frigo’s te blijven hangen, geen enkel probleem. Zelf een actie op poten zetten, gaan we niet doen.”

