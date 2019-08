Oorlogsspektakel De Grote Rappel² nog grootser: “U zal tot tranen toe bewogen worden” Musical met minister Wouter Beke nu al bijna uitverkocht Birger Vandael

23 augustus 2019

13u17 13 Leopoldsburg Het is nu al uitkijken naar de avant-première van het muzikale totaalspektakel ‘De Grote Rappèl²’ rond 75 jaar bevrijding op donderdag 12 september. In Leopoldsburg zindert de eerste editie van 2016 nog na en nu wordt het allemaal nog grootser. 600 vrijwilligers, onder wie ruim 400 acteurs, brengen een beklijvend oorlogsverhaal.

“Drie jaar geleden was ‘De Grote Rappèl’ een succes van ongeziene grootte voor onze gemeente”, vertelt waarnemend burgemeester Marleen Kauffmann (CD&V). “Bijna 12.000 mensen uit heel Vlaanderen kwamen kijken, heel wat anderen hadden spijt dat ze dat niet hadden gedaan. Al vrij snel werd duidelijk dat een tweede editie niet kon uitblijven."

Wouter Beke als veldwachter

Met 600 vrijwilligers tussen 5 en 80 jaar uit Leopoldsburg en omstreken ging men de afgelopen maanden intensief aan de slag. In de crew zitten 440 acteurs, zangers, dansers en figuranten en nog een aantal belangrijke mensen achter de schermen. Minister van Werk Wouter Beke heeft een rol als veldwachter. Professionals werden niet toegelaten, behalve regisseur Luc Stevens. “Na de eerste editie werd hij op handen gedragen, het moest dus weer onder zijn leiding gebeuren", lacht Kauffmann.

Stevens werkte een pakkend oorlogsverhaal uit, dat begint met een theaterwandeling vanuit Villa Astrid langs idyllische plaatsen zoals de Dreef der Zeven Zuchten tot aan Kwartier IJzer. Deze oude legerkazerne doet dienst als decor van de twee uur durende voorstelling.

Diepmenselijk verhaal

“Drie jaar geleden was het meer een historisch stuk, nu wordt gefocust op emoties", zegt Stevens. “In feite is het een diepmenselijk verhaal over een familie die zich tijdens WO II en vlak na de bevrijding staande probeert te houden. Er zijn veel historische elementen - zoals het drama aan de Treurgracht en het bombardement op de Zuidstraat - maar er zijn ook fictieve personages. Centraal staat de liefde tussen de Duitse marinesoldaat Hans en de Kampse Helena (gespeeld door Senne Jonckers en Gitte Verlinden, red.)”.

Voor de voorstelling haalt Leopoldsburg met een budget van 600.000 euro alles uit de kast. Zo werd in het decor een échte baileybrug (een snel op te bouwen vakwerkbrug) opgebouwd, en is er een led-scherm van 18 meter breed en 5 meter hoog. “Hierop tonen we levensechte filmpjes die het verhaal een extra dimensie geven", zegt Stevens. “Het publiek zit ook dichter op het spektakel en zal alles beleven zoals in een cinema. Geloof me: de zakdoeken zullen worden bovengehaald. U zal tot tranen toe bewogen worden.”

Nog maar 600 tickets verkrijgbaar

De tribunes bieden plaats aan 1.000 mensen, tegenover 880 in 2016. Nu al zijn 8 op 10 voorstellingen uitverkocht en zijn er nog amper 600 tickets beschikbaar. Mogelijk komen er drie extra voorstellingen omwille van het grote succes. Tickets zijn verkrijgbaar via www.degroterappel.be of in het cultuurcentrum van Leopoldsburg.