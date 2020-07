Ook Leopoldsburg verplicht nu mondmaskers op kermissen en (rommel)markten Birger Vandael

15 juli 2020

10u58 0 Leopoldsburg Sinds afgelopen zaterdag verplicht de federale overheid het dragen van een mondmasker in onder meer winkels, bioscopen, musea en bibliotheken. Leopoldsburg volgt nu het voorbeeld van andere gemeenten en legt ook een verplichting op om een mondmasker te dragen op kermissen, markten en rommelmarkten.

De organisatoren van markten en kermissen zorgen ervoor dat je aan de ingangen van die evenementen je handen kan ontsmetten en je kan er mondmaskers kopen indien je er geen bij zou hebben. Het college van burgemeester en schepenen wenst de Leopoldsburgse evenementen daarmee extra veilig te maken, om zo de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Data

De wekelijkse markt op zaterdag (van 8 tot 13 uur) vindt plaats in de straten in de buurt van het Koningin Astridplein. De eerstvolgende wekelijkse zondagse rommelmarkt op het Koningin Astridplein is gepland voor zondag 6 september 2020. Strooiendorp kermis (gepland op 19 juli) werd geannuleerd door de organisator. De eerstvolgende kermissen zijn gepland in het laatste weekend van september (wijk Boskant), het eerste weekend van oktober (Heppen) en het tweede weekend van oktober (Leopoldsburg-centrum).