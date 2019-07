Ontdek de tropische tuinen van Leopoldsburg: “Door de warmere zomers zal je steeds meer zulke tuinen zien” Birger Vandael

26 juli 2019

18u24 0 Leopoldsburg De tropen liggen ook een stukje bij ons, en niet alleen omwille van de hete temperaturen. Drie van de elf exotentuinen die dit weekend aan de Open Dagen meedoen, liggen in Leopoldsburg. “Veel mensen denken dat de hitte goed is voor onze planten, maar ook wij tellen de dagen af”, vertelt Glen Guns van GG’s Exotic Garden.

In de exotische tuinen die de volgende dagen hun poorten openen, kan je inspiratie opdoen voor de aanleg van de eigen vakantietuin. Zo vind je bijvoorbeeld tuinen met exotisch fruit zoals vijgen, kiwi’s, druiven, kaki’s en pawpaw waar je in de zomer, herfst en winter kan van smullen. Ook voor de levensgenieter is er wel wat keuze. Zo zijn er tuinen waar je tussen twee palmbomen in een hangmat kan hangen. De palmbladen en hun schaduw bieden de nodige verkoeling.

Te droog

De tuineigenaars zullen je graag met raad en daad bijstaan over de prachtige exoten, zodat je geen miskoop doet bij de aanschaf van deze planten. De ene plant is al wat beter geschikt voor onze winters klimaat dan de andere. Er bestaan immers nog veel verkeerde ideeën over exotische planten. “Deze hitte is niét ideaal voor ons”, stelt Guns.

Je ziet aan de bladeren dat de hitte mag stoppen. Ik moet tot duizend liter water per dag geven om de plantjes in leven te houden Glen Guns

“De meeste tropische planten en bomen zijn immers een ander soort klimaat gewoon dan bij ons. Hier is het erg droog, zij zijn meer vertrouwd met vochtige hitte. Denk maar aan palmbomen in Zuid-Afrika. Je ziet nu aan de bladeren dat de hitte mag stoppen. Ik moet tot duizend liter water per dag geven om de plantjes in leven te houden.”

Jurassic Park

Guns begon zes jaar geleden met één palmboompje en al snel liep de hobby uit de hand. Inmiddels zet hij zijn tuin al de derde keer open voor het publiek. “Mensen zien hier wat ze in de normale Vlaamse tuin niet zien”, lacht hij. “We hebben Europese, subtropische en tropische planten. Sommigen zouden regelrecht uit de film Jurassic Park (die zich afspeelt op een eiland voor de kust van Costa-Rica, red.) kunnen komen. In de toekomst zal je steeds meer van dit soort tuinen zien. Door de steeds warmere zomers sterven immers veel inheemse soorten af.”

De tuin van Guns ligt aan de Craenenhoefweg 21 en is gratis te bezichtigen.

Ook de exotentuin bij Swen en Daisy in de Rozenstraat 12 wordt dit weekend gratis geopend. Je kan hier eveneens een hapje en een drankje verkrijgen. Ten derde is er in Leopoldsburg ook de Exotentuin Lucky Lex aan Rode Kruisstraat 6. Hier vind je een gezonde mix van palmen, yucca’s, dasylirions en andere exoten. Hier geldt eveneens gratis toegang.

Het volledig overzicht van de Open Exotentuinen is te vinden op www.openexotentuinen.be en www.openexotentuinen.nl.