Nieuwe fase voor restauratie O.L.V.-Tenhemelopnemingkerk BVDH

04 juli 2019

10u52 0 Leopoldsburg De gemeenteraad van Leopoldsburg boog zich woensdagavond over de restauratie van de O.L.V.-Tenhemelopnemingkerk in het centrum. Het gaf zijn goedkeuring aan het bestek en de raming voor de renovatie van de daken, de hogere geveldelen en de glasramen van de hogere geveldelen. Daarmee gaat de restauratie een nieuwe fase in.

Ruim honderd jaar geleden werd de kerk in amper vier jaar tijd opgebouwd door geniesoldaten, geholpen door burgervaklieden. In 1903 werd de kerk ingewijd. Binnenin bevinden zich enkele merkwaardige kunstschatten, waaronder twee witmarmeren standbeelden van heilige soldaten (Sint-Maurits en Sint-Gommarus) die geschonken werden door de koninklijke familie. De glasramen in de koorgang zijn kopieën van glasramen uit de kathedraal van Chartres (Frankrijk). De kerk behoort tot de grootste van de provincie met 1.400 zitplaatsen en 1.000 staanplaatsen. In 1968 werd de kerk door Defensie aan de gemeente verkocht, sinds 1999 is het een bescherm monument.

1,6 miljoen euro

Het dossier sleept al lange tijd aan. Al een tiental jaar geleden werd een eerste subsidiedossier ingediend door het gemeentebestuur. Daarop kwam een principiële goedkeuring, maar de gemeente Leopoldsburg moest haar beurt afwachten. Pas op 9 maart 2018 kwam het verlossend bericht van het Agentschap Onroerend Erfgoed van het Vlaams Gewest dat de restauratiepremie goedgekeurd werd. In totaal worden de uitgaven geraamd op iets meer dan 1,6 miljoen euro. Het Vlaams Gewest neemt hiervan ongeveer 1 miljoen euro voor zijn rekening.