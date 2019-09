Niemand blijft onberoerd bij spektakel ‘De Grote Rappel²’: “Gelachen, gehuild en vooral genoten” Birger Vandael

12 september 2019

23u58 226 Leopoldsburg We hebben gelachen om twee vrouwelijke tooghangers en gehuild om een dodelijk schot, we waanden ons op een volksfeest zeventig jaar geleden, voelden ons even een kind dat oorlogje speelde op straat, leefden mee met een Duitse fotograaf en zijn verliefd geworden op een sensuele danseres. De Grote Rappel² was een spektakel waarvan we nooit dachten dat het in Leopoldsburg mogelijk zou zijn. Als het kon, zouden we nog steeds aan het applaudisseren zijn.

In feite hebben we medelijden met de inwoners van Leopoldsburg die (nog) geen kaartje kochten voor één van de tien voorstellingen. Nog maandenlang zal de voorstelling hét gespreksonderwerp in de gemeente zijn. De 600 deelnemers, waarvan zo’n 400 acteurs, komen ook nog eens allemaal uit eigen regio. Er zit volgens regisseur Luc Stevens geen enkele professional bij, al kunnen we dat maar moeilijk geloven. De eerste editie was al een gigantisch succes, deze versie was zo mogelijk nog grootser en meeslepender.

Beginnen doe je als bezoeker met een theaterwandeling waar je op speelse wijze kennismaakt met de hoofdrolspelers van het stuk. Dat gebeurt in de bossen aan de Kamperbaan, waar je onder meer belandt in een vervallen kerkje. De stoute leerling met de ezelsoren, het verliefde koppel dat rollebolt door de strobalen, de marktkramers die net een tikkeltje te enthousiast zijn... Het waren net die clichés die je wil zien. Ruim drie kwartier duurt het alvorens je de overkant van de Kamperbaan bereikt.

Uniek decor

De arena aan Kwartier IJzer, waar het spektakel plaatsvindt, bestaat uit twee enorme tribunes en een binnenplein met de grootte van een voetbalveld. Het gigantische led-scherm van 16,5 op 4 meter zorgt ervoor dat er op gepaste tijden een video kan getoond worden. Vaak zijn dit historische beelden die passen in het verhaal. Heel wat voetbalploegen zouden jaloers zijn op dat gigantische scherm. Bovenop staat een geïmproviseerde baileybrug waarop enkel scènes plaatsvinden. Links en rechts zijn er de woning van de centrale familie en het café, het echte verhaal speelt zich uiteraard centraal af.

Liefde centraal

In het stuk zit ook de lokale oorlogsgeschiedenis verwerkt. Zoals het bombardement op de Zuidstraat, waarbij een honderdtal doden vielen. Het spektakel is echter niet zomaar een optelsom van historische feitjes en enkele leuke liedjes. In de voorstelling van ongeveer twee uur maak je kennis met een typisch Vlaamse familie die alle facetten van de oorlog meemaakt. Regisseur Stevens geeft de liefde een centrale rol en dat bleek een schot in de roos. Waarnemend burgemeester Marleen Kauffmann en minister Wouter Beke draaien vlotjes mee.

De staande ovatie op het einde ging minutenlang door. Het was een oorlogsverhaal met alles erop en eraan. Ongelofelijk maar waar, er zijn voor de elf resterende voorstellingen nog een paar tickets verkrijgbaar via www.degroterappel.be. Wij kunnen het ten zeerste aanraden... Luc Stevens had ons op voorhand beloofd dat hij zou trakteren als we niet zouden geraakt zijn door zijn werk. Misschien is het na zo’n huzarenstukje maar eens tijd om hem van een traktatie te voorzien.