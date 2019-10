Mondomio blijft in Leopoldsburg: “Er verandert niets voor de ouders” Birger Vandael

01 oktober 2019

15u50 4 Leopoldsburg Maandagavond raakte bekend dat basisschool Mondomio zal samenwerken met de gesubsidieerde school Arkades. Vandaag geeft Elke Coorens, directrice bij Arkades, meer uitleg over deze samenwerking: “In feite wordt het Mondomio, powered by Arkades. De school blijft gelegen in Leopoldsburg en omdat hun concept werkt, zullen wij dit volledig respecteren.”

Arkades is een basisschool met speciale aandacht voor hoogbegaafde kinderen. Het aantal leerlingen in de vestiging in Houthalen verdubbelde deze zomer van twintig naar veertig. Mondomio is een methodeschool met de focus op ondernemerschap en gebaseerd op de individuele behoeften en noden van leerlingen. De twee concepten hebben zeker overeenkomsten, maar ook een aantal verschillen. De samenwerking zorgde dus ook voor bijkomende vragen van ouders.

Zelfde school, zelfde leraren

Coorens bevestigt dat de lessen blijven doorgaan in het vroegere sociaal huis van Leopoldsburg in de Tramstraat. “We gaan ons onderwijssysteem niet opleggen in de school en houden daar alles zoals het was met de leerkrachten die er reeds actief waren.”

Op bestuurlijk vlak zijn er wel enkele aanpassingen. Arkades Houthalen komt onder het vestigingsnummer van Mondomio. Op die manier komt de school ruim aan de benodigde 80 leerlingen. Dat was het twistpunt de afgelopen dagen, want door de verhuis van Mondomio van Balen naar Leopoldsburg, moest men plots van 60 naar 80 leerlingen gaan. Dat kon men niet meteen realiseren, waardoor de subsidies dreigden te vervallen.

Expertise delen

Het bestuur van zowel Arkades als Mondomio valt onder het Lucerna College. “Zij beheren dus enerzijds Arkades, waar ik als directrice ben aangesteld voor het beleid en anderzijds Mondomio. Arkades zal Mondomio helpen als zij met bepaalde noden zitten en onze expertise wordt gedeeld. Voor de ouders van de twee scholen verandert er eigenlijk niets.”