Minister Beke kan het ook als veldwachter Birger Vandael

13 september 2019

Het was een opvallend beeld donderdagavond in Leopoldsburg: tijdens de avant-première van het totaalspektakel ‘De Grote Rappel²’ speelde een enthousiaste minister Wouter Beke (CD&V) de rol van veldwachter. Beke toonde dat een minister van alle markten moet thuis zijn en viel niet uit de toon. Als hij op een dag geen partijvoorzitter meer is, heeft hij zeker toekomst in de theaterwereld. Zijn oudste zoon, Warre Beke, maakte overigens ook indruk op de planken. Het hele gezin Beke doet mee aan het oorlogsspektakel.