Militairen gaan mee politiecontroles uitvoeren in regio Leopoldsburg

07 november 2019

14u17 0 Leopoldsburg Wie doorheen Leopoldsburg, Peer en Hechtel-Eksel rijdt, kan voortaan stoten op politiecontrole mét aanwezigheid van militairen. Politie en defensie slaan de handen in elkaar. “Niet verschieten, het gaat niet om terreur", zegt commissaris Eric Cenens.

Inspecteurs van Politiezone Kempenland en de militaire politie (MP) zullen voortaan gezamenlijke controleposten vormen op verschillende plaatsen in de regio Leopoldsburg, Hechtel-Eksel en Peer. Vooral de toegangswegen van en naar de militaire basissen worden daarbij geviseerd.

“Het is niet de bedoeling dat burgers gaan gecontroleerd worden door militairen”, zegt commissaris Eric Cenens. “Wij hanteren een strikte taakverdeling tussen onze politiemensen en de personeelsleden van de militaire politie. Burgers kunnen alleen door de politie worden gecontroleerd.”

Partnerschap

De militaire politie concentreert zich meer op militairen in dienst die op het grondgebied in de bewuste politiezone actief zijn. “Maar het zijn dus wel gemengde controleposten met zowel politiemensen als personeel van het leger. Wij organiseren deze gezamenlijke acties in het kader van partnerschap en wederzijdse steun”, zegt de commissaris.

Maar waarom moeten militairen ingezet worden? Is er een tekort bij de politie, of zitten ze bij defensie zonder werk? “Zeker niet. Maar de diensthoofden kwamen geregeld met elkaar in contact omdat we op hetzelfde grondgebied actief zijn met de legerkazerne in Leopoldsburg. Het klonk vaak dat we eens zouden moeten samenwerken. En dat zal nu in de praktijk worden omgezet.”

De eerste gezamenlijke acties van politiemensen met de militaire politie zullen plaatsvinden vanaf eind deze maand. Zij zullen op regelmatige basis worden herhaald, zonder vast patroon of planning.