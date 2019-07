Militaire baileybrug wordt gebouwd als decorstuk voor ‘De Grote Rappèl’ BVDH

24 juli 2019

15u58 1 Leopoldsburg Voor het totaalspektakel ‘De Grote Rappèl’ bouwt de gemeente Leopoldsburg een indrukwekkend decorstuk in samenwerking met Defensie. Het gaat om een replica van een baileybrug, een typische militaire prefabbrug die draagbaar is en werd ontwikkeld in 1940. “Dit zet nogmaals onze goede samenwerking met Defensie in de kijker”, aldus waarnemend burgemeester Marleen Kauffmann (CD&V).

In september brengt de gemeente Leopoldsburg een tweede editie van het muzikale totaalspektakel ‘De Grote Rappèl’ in het kader van 75 jaar Bevrijding. De voorstelling vertelt het verhaal van een gezin dat zich tijdens de Tweede Wereldoorlog staande probeert te houden. De makers krijgen bijzondere steun van Defensie en van de bruggenbouwers van het 11de Genie Bataljon.

Snel opgebouwd

In het stuk speelt een belangrijke scène zich af op een baileybrug. Dat bracht enkele medewerkers op het idee om een echt exemplaar in het decor te verwerken. Dergelijke brug bestaat uit standaardonderdelen en kan zeer snel opgebouwd worden. Er is ook geen bijzonder gereedschap of hijskraan nodig om een exemplaar te plaatsen. Daardoor is het concept erg handig voor militaire toepassingen.

In de Tweede Wereldoorlog werden er vanaf 1943 duizenden van dit soort bruggen gebouwd. In bijvoorbeeld Mol, Geel en Bocholt zijn er nog authentieke voorbeelden te vinden. Die in Mol deed overigens dienst voor filmopnames van ‘De Grote Rappèl’.

Draagplatform voor ledscherm

De brug zal tijdens de voorstelling ook gebruikt worden als draagplatform voor het ledscherm van 16,5 op 4 meter en een gewicht van 3.400 kilo. De brug werd eerst in elkaar gestoken en daarna op containers gehesen, waardoor hij zich op een hoogte van in totaal vijf meter bevindt. Het spektakel is voor het eerst te zien op 12 september.