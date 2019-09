Met sluiting bedreigd basisschooltje gered: “We mogen minstens twee jaar open blijven” Birger Vandael

30 september 2019

19u01 0 Leopoldsburg Vanavond kregen de leerlingen, leerkrachten en ouders van basisschool Mondomio fantastisch nieuws te horen: de poorten van de methodeschool worden niet gesloten. Meer zelfs: de school mag met zekerheid twee jaar verdergaan in Leopoldsburg. “We kunnen opgelucht ademhalen”, vertelt oprichtster Debbie Goudriaan.

Het waren geen gemakkelijke maanden voor de ondernemende basisschool. Met een vat vol innovatieve ideeën en een gemotiveerde ploeg ging de school in september 2018 van start in Balen. Bijna 70 leerlingen vonden er een plekje. Na een dispuut met de buurtbewoners werden ze echter gedwongen te verhuizen en vond de school een nieuwe thuis in het vroegere sociaal huis van Leopoldsburg.

Te weinig leerlingen

Alle problemen leken eindelijk van de baan toen de school tot de vaststelling kwam dat ze op 1 oktober 80 leerlingen moest tellen om gesubsidieerd te blijven. In Balen lag dit aantal op 60, maar dat verschilt per gemeente. “Aangezien we momenteel niet aan 80 leerlingen komen, hebben we in Brussel om uitstel gevraagd. Indien hier niet wordt op ingegaan, zijn we genoodzaakt te sluiten”, klonk het in het bericht aan de ouders.

Zo ver is het gelukkig voor de ruim 60 leerlingen en tien leerkrachten niet gekomen. In het bijzijn van de burgemeester werd vanavond het goede nieuws verkondigd. De school is op dinsdag gewoon geopend.

