Met sluiting bedreigd basisschooltje gaat verder onder Lucerna College Birger Vandael

30 september 2019

19u01 6 Leopoldsburg Vanavond kregen de leerlingen, leerkrachten en ouders van basisschool Mondomio goed nieuws te horen: de poorten van de methodeschool worden niet gesloten. De school gaat verder onder de koepel van het Lucerna College en wordt toegevoegd aan Arkades. “Er kan opgelucht adem worden gehaald”, vertelt oprichtster Debbie Goudriaan.

Het waren geen gemakkelijke maanden voor de ondernemende basisschool. Met een vat vol innovatieve ideeën en een gemotiveerde ploeg ging de methodeschool in september 2018 van start in Balen. Bijna 70 leerlingen vonden er een plekje. Na een dispuut met de buurtbewoners werden ze echter gedwongen te verhuizen en vond de school een nieuwe thuis in het vroegere sociaal huis van Leopoldsburg.

Te weinig leerlingen

Alle problemen leken eindelijk van de baan toen de school tot de vaststelling kwam dat ze op 1 oktober 80 leerlingen moest tellen om gesubsidieerd te blijven. In Balen lag dit aantal op 60, maar dat verschilt per gemeente. “Aangezien we momenteel niet aan 80 leerlingen komen, hebben we in Brussel om uitstel gevraagd. Indien hier niet wordt op ingegaan, zijn we genoodzaakt te sluiten”, klonk het in het bericht aan de ouders.

Zo ver is het voor de ruim zestig leerlingen en tien leerkrachten niet gekomen. “We kregen telefoon van het Lucerna College uit Houthalen”, begon Goudriaan haar uitleg. “Dat is een erkende Vlaamse onderwijsinstelling met ook nog vestigingen in Brussel (Anderlecht), Gent en Antwerpen. Ze vroegen me vanmorgen of wij bij hen wilden aansluiten. Ik zei dat dat moeilijk zou gaan omdat we al onderhandelingen hadden met het gemeenschapsonderwijs. Toen bleek dat die onderhandelingen niet zouden worden verdergezet. Daarom ben ik naar de algemeen directeur van het Lucerna College gegaan en die heeft me zonet bevestigd vanuit de raad van bestuur dat basisschool Arkades bij onze school zal gevoegd worden.”

Arkades is sedert 2018 een gesubsidieerde school gespecialiseerd in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen met vestigingen in Herentals, Gent en Houthalen. De lessen in zowel Gent als Houthalen vinden plaats in de campus van de Lucerna Colleges, de scholengroep waarmee wordt samengewerkt. De school zou morgen meer uitleg geven.

Gemengde reacties

Niet alle ouders reageerden even enthousiast op het nieuws van de school. “Voor mij is de maat vol, we hebben besloten dat ons kind vanaf vrijdag terug naar de oude school gaat. De voortdurende onzekerheid en het constant uitstellen van een beslissing was voor ons niet leefbaar." Andere ouders probeerden positiever te blijven: “Ons kindje is hier open gebloeid en we zijn blij dat de school open blijft.” De discussie mondde uiteindelijk uit in persoonlijke kwesties in de privésfeer van bepaalde mensen. De vzw rond de school zou beëindigd worden.