Marleen Kauffmann wordt waarnemend burgemeester van Leopoldsburg Birger Vandael

01 juli 2019

16u19 3 Leopoldsburg Vanaf vandaag is Wouter Beke (CD&V) federaal minister. Omdat dat niet verenigbaar is met de functie van burgemeester, heeft hij dit weekend schepen en partijgenote Marleen Kauffmann aangeduid als waarnemend burgemeester van Leopoldsburg.

Beke is minister van Werk, Economie en Consumenten, Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking geworden. Een hele boterham, dus laat de inmiddels titelvoerend burgemeester de lokale politiek even aan Marleen Kauffmann. Zij haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober ook al de meeste stemmen binnen CD&V na Beke. Kauffmann zal de functie van burgemeester waarnemen in afwachting van de benoeming van een dienstdoende burgemeester.