Marleen Kauffmann is eerste vrouwelijke burgemeester van Leopoldsburg BVDH

04 december 2019

11u36 0

Dinsdagavond legde waarnemend burgemeester Marleen Kauffmann (CD&V) van Leopoldsburg de eed af bij gouverneur Herman Reynders. Deze eedaflegging vond plaats in het Salon van de Gouverneur in het Provinciehuis. “Het was een uniek moment als eerste vrouwelijke burgemeester van Leopoldsburg”, reageerde ze achteraf. “Ik ga mijn uiterste best doen om samen met het voltallige schepencollege, de raadsleden en het personeel van onze gemeente te werken aan een warm, groen en veilig Leopoldsburg waar het goed is om te wonen.”