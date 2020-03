Man riskeert 100 uur werkstraf voor handgemeen in café Bij de Schuur Birger Vandael

16 maart 2020

10u00 0 Leopoldsburg Een 47-jarige man uit Leopoldsburg riskeert een werkstraf van 100 uren voor zijn aandeel in een handgemeen in het café ‘Bij de Schuur’ in Leopoldsburg op 14 december 2018.

“Ik ben er iets gaan drinken en het is tot een woordenwisseling gekomen”, vatte de man samen. Volgens de procureur was het slachtoffer in het café ‘Bij de Schuur’ aan het werk als dienster, werd ze bij de keel vastgenomen door de veertiger en was er ook nog een vrouw aanwezig die haar bleef stampen. De eigenaar moest uiteindelijk tussenkomen.

De veertiger vraagt de vrijspraak voor de feiten. Voor de vrouw werd een celstraf van acht maanden gevorderd. Haar advocaat vraagt de vrijspraak voor de “vermeende” slagen en verwondingen. Hij hekelde een straf van deze mate in een dergelijk dossier.