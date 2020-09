Limburgse juniores trekken met bescheiden ambities naar BK in Koksijde. Jente Boons: “Er het beste van maken” Koen Wellens

17 september 2020

21u07 1 Leopoldsburg De elf Limburgse juniores die zondag aan de start komen van het Belgische kampioenschap in Koksijde, doen dat met bescheiden ambities. Behalve één man dan, Bob Poelmans, die ook door zijn collega’s als een van de kanshebbers naar voor geschoven wordt. Ook Jente Boons, nochtans een van de sterkhouders bij de jeugd, tipt op Poelmans. “Ik heb niet zo’n goede relatie met het BK. Ik probeer het er het beste van te maken”, klinkt het.

Over de topfavoriet voor de tricolore strijd moeten de Limburgers niet lang nadenken. Er klinkt slechts één naam en dat is die van uittredend kampioen Arnaud De Lie. De Luxemburger kan aan de kust alvast rekenen op zijn ploegmaat Wout Vanderaerden. De zoon van ex-prof Gert is niet geselecteerd door de Limburgse afdeling, hij maakt deel uit van de ploeg uit Namen, Luxemburg en Brussel. Jente Boons maakt wel deel uit van de selectie van coach Kevin Hulsmans. “Niet dat ik met tegenzin naar het BK vertrek, maar het is me nog nooit goed afgegaan”, lacht Boons. “Ik leg de lat niet te hoog en wie weet is dat wel de beste aanpak.”

Geschaafde Thonnon

Senne Thonnon hoop zich te kunnen tonen in Koksijde. De Tongenaar kwam vorig weekend ten val in Lommel. Hij hield er schaafwonden en een pijnlijke schouder aan over. “Een domme valpartij. Na een beurt aan de kop van de leidersgroep, liet ik me afzakken. Op dat moment kwam er een fietser op het parcours en die kon ik niet ontwijken”, vertelt Thonnon. “Ik vraag me ook af wie er echt klaar is voor het BK. De koersen van de voorbije weken waren veel te druk bezet en niet op parcoursen die gemaakt zijn voor zo’n groot peloton.”

Thomas Budenaers geraakte besmet met het coronavirus en heeft het goede ritme nog altijd niet teruggevonden. “Top-20 zou mooi zijn. Ik verwacht een zenuwachtige koers, dus veel kans op valpartijen”, weet Budenaers.

Hulsmans gelooft er in

Senne Hulsmans toont wel enige ambitie voor het kampioenschap. De Lommelaar is zijn nopjes met de snelle omloop. “Ik denk dat een zware koers wordt. Ik heb al een tijdje goede benen, maar na een valpartij in Nederland, kreeg ik last van mijn rug. Daarom liep het voor eigen volk in Lommel niet zo vlot. Ik hoop dat de kinesist deze week gouden handen heeft”, reageert Hulsmans. Gert-Jan Wolfs krijgt in Koksijde niet zijn geliefkoosde parcours voor de wielen geschoven. “Ik ben een klimmer, hé. Jammer dat het klimproject van Belgian Cycling niet doorgegaan is, net als de klimkoersen waar ik me wilde tonen. Ik hoop zondag in een ontsnapping te zitten. Als die het uithoudt tot in de finale, weet je natuurlijk nooit”, weet Wolfs.

Ploegwerk

Ook Seppe Maes kon geen klimkoersen rijden en ook een rittenkoers in Zwitserland ging niet door. “Ik ga er tijdens het BK alvast voor 100% voor. Pas maar op voor mijn ploegmaats Bob Poelmans en Senne Hulsmans, zij zijn er klaar voor”, voorspelt Maes. Zelfde verhaal bij Jitse Das die op een goede prestatie rekent. Rob Simons denkt dat het sterke Limburgse blok wel een kans maakt. “Ik vraag me toch af hoe het peloton zal reageren tijdens een van de weinige echt grote koersen die er dit jaar kunnen doorgaan. Iedereen zal willen pieken.”